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Ekonomi

AB'den 2026 bütçe taslağı hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca, AB'nin 2026 yılı bütçesinin 193,3 milyar avro olması teklif edildi.

Ata Ufuk Şeker  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
AB'den 2026 bütçe taslağı hazırlığı

Brüksel

AB Komisyonu, Birliğin 2026 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Teklife göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 193,3 milyar avro olacak. Bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 105,3 milyar avro kaynak sağlayacak.

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Bütçe, Avrupa'nın Ukrayna’ya destek, rekabetçilik, göç yönetimi, güvenlik, savunma, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik önceliklerini desteklemeye yoğunlaşacak.

Bütçeden, çiftçi desteklemelerini de içeren tarım politikasına 53,8 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 42,1 milyar avro, uluslararası işbirliği ve ortaklara 15,5 milyar avro, Ukrayna'ya 6,7 milyar avro kredi ve 3,9 milyar avro hibe, araştırma ve geliştirme programlarına 14,1 milyar avro, stratejik yatırımlara 4,6 milyar avro, uzay harcamalarına 2,3 milyar avro, Erasmus eğitim programına 4,3 milyar avro, sınırların korunmasına 2,7 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 2,3 milyar avro ve savunma alanına 2 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

Komisyonun hazırladığı taslak bütçe, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Bu arada, AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor. AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.

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