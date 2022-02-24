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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB, 'Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dahil olmasını' kınadı

Avrupa Birliği (AB), "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına dahlini" kınayarak, Minsk'i uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Selen Temizer   | 24.02.2022
AB, 'Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dahil olmasını' kınadı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada "Belarus'un Ukrayna'ya karşı bu saldırganlığa dahil olmasını kınıyor ve onu uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin Gürcistan ve Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı yinelendi.

AB'ye üye ülkeler de AB Konseyi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamalarında "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eşi benzeri görülmemiş askeri saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" belirterek, Belarus'un saldırganlığa dahil olmasını da kınadıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, sabah saatlerinde Rusya'nın, Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurmuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna’daki Rus operasyonuna katılmadığını söylemişti.

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