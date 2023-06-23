Dolar
25.22
Euro
27.49
Altın
1,920.96
ETH/USDT
1,913.70
BTC/USDT
31,074.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

AB: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki artan gerilimi yakından izliyoruz

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında son haftalarda gerilimin arttığını, durumun yakından izlendiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
AB: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki artan gerilimi yakından izliyoruz

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke sınırında her gün silahların ateşlendiğine yönelik olayların bildirildiği aktarıldı.

Benzer olayların Karabağ'daki temas hattında da meydana geldiği belirtilen açıklamada, Laçın Koridoru'nda 15 Haziran'dan beri geçişlerin çoğunun engellendiği ileri sürülerek bunun endişe verici olduğu, olası bir insani kriz endişesi yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yakın zamanda yapılan bir dizi üst düzey toplantının ardından AB, gerilimin giderilmesi ve karşılıklı kabul edilebilir çözümlerin bulunması için en üst siyasi seviyede çalışmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı
Türk askerinden Kosova'ya eğitim desteği
Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridi ihlali dron desteğiyle tespit ediliyor
İstanbul'da bayramda trafik kazalarına hızlı müdahale için tedbirler alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

AB: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki artan gerilimi yakından izliyoruz

AB: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki artan gerilimi yakından izliyoruz

Azerbaycanlı itfaiyeci, Bakü'de çıkan yangında Türk bayrağının zarar görmesini engelledi

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

İngiltere'nin AB ile birlikteliğini sona erdiren Brexit'in üzerinden 7 yıl geçti

İngiltere'nin AB ile birlikteliğini sona erdiren Brexit'in üzerinden 7 yıl geçti
GÖRÜŞ - AB terör yasaları ne derece işlevsel?

GÖRÜŞ - AB terör yasaları ne derece işlevsel?
Türkiye ve Azerbaycan'ın "Alpan 2023" tatbikatında uçaklarla manevra yapıldı

Türkiye ve Azerbaycan'ın "Alpan 2023" tatbikatında uçaklarla manevra yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet