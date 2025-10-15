Dolar
Gündem

Almanya'dan Kudüs'e faytonla giden aktivistler Gazze'deki ateşkesten mutlu

Almanya merkezli Friedensglocken (Barış Çanları) Derneği üyeleri, dünya barışına dikkati çekmek amacıyla faytonla çıktıkları 4 bin 800 kilometrelik barış yolculuğunda Konya'nın Ilgın ilçesine ulaştı.

15.10.2025
Almanya'dan Kudüs'e faytonla giden aktivistler Gazze'deki ateşkesten mutlu Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Fayton üzerinde "Jagt dem Frieden nach mit jedermann (Herkesle barışın peşinden gidin)" yazılı tabela taşıyan Heinz Bley, Friedrich Gerenche ve Azerbaycan uyruklu Alman vatandaşı Abdulla Hacı'dan oluşan ekip, barış ve dostluk mesajını farklı kültürlerle paylaşmayı amaçlıyor.

Almanya'dan yola çıkıp Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını geçen 3 kişilik grup, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Türkiye rotasında Edirne, İstanbul, Ankara güzergahını izleyen ekip, Konya'nın Akşehir ve Ilgın ilçesinde konakladı.

Bley, Gerenche ve Hacı, geçtikleri güzergahta kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyor.

Ekip, yolculuk kapsamında Kudüs'e ulaşmayı hedefliyor.

"Dünyanın barışa ihtiyacı var"

Heinz Bley, AA muhabirine, Mısır'da gerçekleştirilen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni yolculukta takip ettiğini söyledi.

Bley, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin, "Çok mutluyuz, artık barış yapılmış ve anlaşma imzalanmış. Biz zaten bunun için bu yola çıktık. Barış yoluna gidelim. Bence bütün Almanlar da böyle düşünüyor. Dünyanın barışa ihtiyacı var. Avrupa'da herkes barışı anlamış ve beraber yaşam devam ediyor. Amacımız 25 Ocak'ta yolumuzun sonuna, Kudüs'e ulaşmak." diye konuştu.

Friedrich Gerenche ise yolculuğun keyifli geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"8 Mayıs'ta Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgisinin 80. yılında Berlin'den yola çıktık. Amacımız, barışı insanlara ulaştırmak ve savaşların yol açtığı yıkıma dikkati çekmekti. Çok güzel yerler gördük. İnsanlar bize yemek ve ikramlarda bulunuyor. Bize ilgi gösteriyorlar ve bu çok güzel. Tüm bunlara bayıldık. Türkiye'yi çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz."

Abdulla Hacı da dernek üyelerinin bir kısmının Yunanistan üzerinden deniz yoluyla güzergahta olduğunu ifade ederek, "Üçümüz aynı yolda kalıp Türkiye üzerinden gideceğimizi düşündük ve yol aldık. Bu gördüğünüz faytonumuzla buraya kadar geldik. Günlük 30-40 kilometre yol alıyoruz. Atların kapasitesi bu. Geçtiğimiz köylerde, şehirlerde insanlarla tanıştık. Azerbaycan Türkü olduğum için burayı biliyorum ama ben de buraya bayıldım. Türkiye'yi çok sevdik. Diğer ekiple ortak grupta konuşuyoruz. Onlar, neşeli, güzel, planlı ve hızlı gittiğimizi görünce kıskanıyor." ifadelerini kullandı.

Karayoluyla Türkiye üzerinden ilerleyen 3 aktivist, Ilgın'dan ayrıldıktan sonra rotalarına Konya üzerinden devam etti.

