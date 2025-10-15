Dolar
Gündem

İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 1078 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 602 kişinin de bulunduğu 1078 kişi gözaltına alındı.

Ali Osman Kaya  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 1078 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında kent genelinde 215 sabit noktada 1382 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da uygulamaya destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1267 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim sağlandı.

Uygulama boyunca 370 bin 869 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 602 şüphelinin de aralarında bulunduğu 1078 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 11 kurusıkı tabanca ve 151 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 1 kilo 493 gram uyuşturucu madde, 337 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği belirlenen 63 bin 790 lira paraya el konuldu.

Ayrıca 2'si yabancı uyruklu 8 kişiye idari işlem yapılırken, 432 umuma açık iş yeri de denetlendi.

Trafik uygulamalarında ise 45 bin 351 araç ve 551 motosiklet kontrol edildi. 7 araç trafikten men edilirken, 3 bin 53 araç ve motosiklet ile 23 sürücüye işlem yapıldı. Toplam 1 milyon 67 bin 630 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

