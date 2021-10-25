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Dünya

AB, artan fiyatlara karşı yenilenebilir enerjiye hız veriyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'da yenilenebilir enerji kullanımını daha da hızlandırmak istiyoruz." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 25.10.2021
AB, artan fiyatlara karşı yenilenebilir enerjiye hız veriyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB Sürdürülebilir Enerji Haftası" açılış programında yaptığı konuşmada, artan enerji fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Enerji fiyatlarının küresel olarak hızla yükseldiğini belirten von der Leyen, "Avrupa şu anda petrolün yüzde 97'sini, kömürün yüzde 44'ünü ve gazının yüzde 90'ını ithal ediyor. Bu durum, ekonomimizi küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı son derece savunmasız hale getiriyor." diye konuştu.

Von der Leyen, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim maliyetlerinin son yıllarda düştüğüne işaret ederek, fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş sağlanması gerektiğini anlattı.

AB'de 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin fosil yakıtları geçtiğini anımsatan von der Leyen, "Avrupa'da yenilenebilir enerji kullanımını daha da hızlandırmak istiyoruz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıta haline gelmeyi amaçladığını hatırlatarak, emisyonları düşüreceklerini ve kirliliğe sebep olmanın bir maliyeti olacağını vurguladı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın merkezinde enerji dönüşümünün yer yer aldığını söyleyen von der Leyen, "Enerji sistemlerimiz, AB'nin sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden sorumlu durumda. Avrupa'nın enerji karışımını karbondan arındırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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