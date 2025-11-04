Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
Politika

Bakan Bayraktar, Gabar'ın "Terörsüz Türkiye" idealinin en somut örneği olduğunu bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin" en somut örneğinin Gabar olduğunu belirterek, "Terörün karanlığı değil, artık Gabar’da emeğin ve umudun ışığı parlıyor." dedi.

Fuat Kabakcı  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Bakan Bayraktar, Gabar'ın "Terörsüz Türkiye" idealinin en somut örneği olduğunu bildirdi

Ankara

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Gabar'ın Terörsüz Türkiye idealinin en somut örneği olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor."

