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Dünya

AB Adalet Divanından yargı bağımsızlığı konusunda Polonya'ya karşı yeni karar

AB Adalet Divanı, Polonya'da adalet bakanının hakimleri, sebep belirtmeksizin geçici olarak yüksek ceza mahkemelerine ataması ve yine gerekçe göstermeden bu göreve son vermesine izin veren düzenlemenin AB yasalarını ihlal ettiğine hükmetti.

Selen Temizer   | 16.11.2021
AB Adalet Divanından yargı bağımsızlığı konusunda Polonya'ya karşı yeni karar

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uygulamanın yargı bağımsızlığını çiğnediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, AB yüksek mahkemesinin, geçici görevlendirmelere ilişkin düzenlemelerin, yargı kararları üzerinde "siyasi kontrol uygulama aracı olarak kullanılma riskini önlemek için" gerekli güvenceleri sağlaması gerektiğine hükmettiği aktarıldı.

AB ile Polonya arasında son dönemde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve ulusal yasaların AB hukukunun üstünde olup olmadığı gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Son olarak AB Komisyonu, Polonya hükümetinin yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurarak onları "susturduğu" ve yargının bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Adalet Divanına başvurmuş, yüksek mahkeme de 27 Ekim'de, disiplin mekanizmasını kaldırmadığı için Polonya'ya günlük 1 milyon avro para cezası vermişti.

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