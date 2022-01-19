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Dünya

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında 'Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağı' görüşüldü

Avrupa Birliği, ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı arasında Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tahkimatı ve Avrupa güvenliği konusunda ilk kez dörtlü koordinasyon görüşmesi yapıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 19.01.2022
AB, ABD, NATO ve AGİT arasında 'Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağı' görüşüldü

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığı arasında Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tahkimatı ve Avrupa güvenliği konusunda ilk kez dörtlü koordinasyon görüşmesi yapıldı.

Dörtlü telefon görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AGİT dönem başkanı olarak Polonya temsilcisi yer aldı.

Stoltenberg, görüşmeyle ilgili sosyal medya paylaşımında, "Böyle kritik bir zamanda güçlü bir birliktelik sinyali." değerlendirmesini yaptı.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yanı sıra Moskova'nın Avrupa güvenliğini yeniden tanımlama çabası hakkındaki diplomatik girişimlerinin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, katılımcıların Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili özellikle AGİT bünyesinde güvence altına alınan temel ilkelerin sürdürülmesine yönelik ihtiyaç konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Güçlü, net ve birliktelik içinde bir transatlantik cephesi sergileyerek diplomatik çabalarla durumun çözülmesi için kararlı olunduğu vurgulanan açıklamada, gelecek hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de davet edildiği bildirildi.

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