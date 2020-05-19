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Dünya

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KKTC'de kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 19.05.2020
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KKTC'de kutlandı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklileri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla başladı.

Bakan Çavuşoğlu, gençliğe sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini, gençliğin bir milletin geleceği ve ilerletici gücü olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın bir başlangıç olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "19 Mayıs 1919 Türk milleti için büyük ve önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu tarih Türk milletinin asaleti ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tam bağımsızlığını elde etmek için çıktığı yolda, kazandığı zaferin başlangıç noktasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Atatürk'ün, yeni kurulan devletin savunulması ve korunması görevini Türk gençliğine emanet ederek, gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türk gençliğinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atası'nın emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkacağını ve Atatürk'ün gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getireceğini vurguladı.

Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Başbakan Ersin Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, BRT ekranlarında öğrencilerle telekonferans yöntemiyle görüştü.

KKTC'de 19 Mayıs dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra evler ve iş yerleri de Türk ve KKTC bayraklarıyla donatıldı.

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