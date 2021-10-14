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Dünya

'1 milyon çocuk, acil müdahale olmadığı takdirde yetersiz beslenmeden ölme riskiyle karşı karşıya'

Barış Seçkin   | 14.10.2021
'1 milyon çocuk, acil müdahale olmadığı takdirde yetersiz beslenmeden ölme riskiyle karşı karşıya'

Roma

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Afganistan'da açlığın rekor seviyelere ulaştığını belirterek, acil uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından WFP'nin icra direktörü Beasley, Twitter hesabından, "Afganistan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkede artan açlık krizine dikkati çekti.

Beasley, "Rekor sayıda Afgan aç. Şu anda 1 milyon çocuk, acil müdahale olmadığı takdirde yetersiz beslenmeden ölme riskiyle karşı karşıya. Uluslararası yardım bir an önce ulaşmazsa felaket olacak. Bu açlığa karşı bir savaş." ifadesini kullandı.

WFP Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty de 6 Ekim’de başkent Kabil'de video konferans ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki insani krizinin "inanılmaz hızla tırmandığına" ifade etmişti.


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