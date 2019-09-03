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Dünya

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu

Yahudi yerleşimler, yasa dışı yerleşim birimi inşa etmek için Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu.

Esat Fırat   | 03.09.2019
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu

Kudüs

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu

Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, yasa dışı konut inşa etmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir araziye el koyarak, kazı çalışmaları başlattı. Yerleşimciler, Beytüllahim’in Beyt Cala beldesindeki tarım arazisinin etrafını çevirdi. ( Wisam Hashlamoun - Anadolu Ajansı )

Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, İsrail askerleri korumasında yasa dışı konut inşa etmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir araziye el koyarak, kazı çalışmaları başlattı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytüllahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Beytüllahim’in Beyt Cala beldesinde Filistinlilere ait tarım arazisinin etrafını çevirdiğini ve kazı çalışmalarına başladığını belirtti.

Bureyce, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu arazi üzerinde konut inşa etmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, araziye yol, elektrik ve su hatları çekmeye başladıklarını ifade etti.

Arazinin Filistinli ailelere ait olduğunu vurgulayan Bureyce, İsrail’in, söz konusu alanı Oslo Anlaşması'na göre "C bölgesi" içinde kaldığını gerekçe göstererek Yahudi yerleşimcilerin istilasına açtığını söyledi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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