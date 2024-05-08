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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF'ten Gazze'ye acil yakıt sağlanması çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, son 2 gündür Gazze'ye hiç yakıt girişi yapılmadığını belirterek, kente acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
UNICEF'ten Gazze'ye acil yakıt sağlanması çağrısı

New York

Russell, sosyal medya platformu X'teki hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Yakıt olmadan su olamayacağına, hastanelerin çalışamayacağına ve ilaç ile gıda yardımı dağıtımının yapılamayacağına işaret eden Russell, "Tüm toplum zaten kıtlığın eşiğinde." dedi.

Russell, "Gazze'ye acilen yakıt sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Videoda, çocukların içme suyunun sağlanması, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve hastanelerin çalışması için yakıta ihtiyaç olduğu kaydedildi.

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