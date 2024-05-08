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Dünya

Filistin protestolarının simgesi "Leve Palestina" şarkısını AA için söyledi

08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Filistin protestolarının simgesi "Leve Palestina" şarkısını AA için söyledi

Malmö

Uzun yıllardır Filistin destekçileri için ikon olan 'Leve Palestina' şarkısının yazarı ve Kofia grubunun kurucusu George Totari, dünyaca ünlü şarkısını Anadolu Ajansı için söyledi.

İsrail'in boykot edilmesine yönelik 2 büyük gösteri yapılacak

Bu arada, Totari'nin 'Leve Palestina' şarkısını AA için seslendirdiği İsveç'in Malmö'de kentinde, İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıacak olması nedeniyle büyük protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.

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