Filistin protestolarının simgesi "Leve Palestina" şarkısını AA için söyledi
Malmö
Uzun yıllardır Filistin destekçileri için ikon olan 'Leve Palestina' şarkısının yazarı ve Kofia grubunun kurucusu George Totari, dünyaca ünlü şarkısını Anadolu Ajansı için söyledi.
- Kofia grubunun kurucusu George Totari, Filistin protestolarının simgesi "Leve Palestina" şarkısını anlattı
Uzun yıllardır Filistin destekçileri için ikon olan 'Leve Palestina' şarkısının yazarı George Totari, dünyaca ünlü şarkısını AA için söyledi pic.twitter.com/7qhkPFSq4r— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 8, 2024
İsrail'in boykot edilmesine yönelik 2 büyük gösteri yapılacak
Bu arada, Totari'nin 'Leve Palestina' şarkısını AA için seslendirdiği İsveç'in Malmö'de kentinde, İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıacak olması nedeniyle büyük protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.