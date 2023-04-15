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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida'nın, Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Japonya Başbakanı Kişida'nın, Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu

Tokyo

Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

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