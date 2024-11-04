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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Mahmut Geldi  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

BEYRUT

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Bekaa'ya bağlı Muşağğara beldesine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Burc Rical beldesi çevresindeki bir evi vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede hasar oluştu.

İsrail savaş uçakları Sur'a bağlı Yarin ve Cebin beldeleri arasındaki bölgeyi de hedef aldı. Saldırı sonrası söz konusu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Arabsalim beldesinde gece saatlerinde bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

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