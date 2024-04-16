Dolar
32.51
Euro
34.54
Altın
2,389.38
ETH/USDT
3,055.60
BTC/USDT
62,700.00
BIST 100
9,548.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde Yahudi yerleşimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde yeni Yahudi yerleşim bölgesi inşa etmek amacıyla Filistinlilere ait 64 dönüm araziye el koyduğu bildirildi.

Hamdi Yıldız, Awad Rjoob  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
İsrail, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde Yahudi yerleşimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu

Ramallah

El-Halil Belediyesi yaptığı açıklamada, İsrail işgal makamlarının, kentin kuzeyindeki el-Buveyra bölgesinde Filistin vatandaşlarına ait 64 dönüm araziye el koymak üzere askeri bir karar çıkardığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde savaşın büyük bir hızla devam ettiği bir süreçte kararın çıktığına dikkat çekilen açıklamada, arazinin yasa dışı Yahudi yerleşimciler için yeni yerler inşa edilmek amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

El-Halil Belediyesi, söz konusu askeri karar ile bölgedeki 8 bin kişiden oluşan Filistin nüfusunun da zorla göç ettirilmek üzere bir hazırlık yapıldığını belirterek, bölgedeki 800 dönümlük araziye el konulacağı uyarısında bulundu.

Kararın ardından Halil kentindeki resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları toplantıda, meselenin hukuki olarak yakından takip edilmesi ve bölgede durumları patlama noktasına getiren açık ihlallerin acilen durması için derhal müdahale edilmesi çağrısı yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı
Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinledi
Atay: İnsana bakış açımızı yansıtacak insan kaynakları algısı geliştirmek zorundayız
YSK, 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede seçimlere yönelik itirazları reddetti

Benzer haberler

İsrail, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde Yahudi yerleşimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu

İsrail, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde Yahudi yerleşimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan İran'a yaptırım uyarısı

BM raportörlerinden, İsrail ve İran'a "çatışmaları derhal sonlandırma" çağrısı

BM raportörlerinden, İsrail ve İran'a "çatışmaları derhal sonlandırma" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı: Herhangi bir hatada Siyonistler İran'ın gerçek kapsamlı tepkisinin anlamını kavrayacak

İran Cumhurbaşkanı: Herhangi bir hatada Siyonistler İran'ın gerçek kapsamlı tepkisinin anlamını kavrayacak
İsrail Savaş Kabinesi, İran'a misillemeyi görüşmek üzere bir kez daha toplanıyor

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a misillemeyi görüşmek üzere bir kez daha toplanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet