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Dünya

ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg, haftalar sonra tren kazasının yaşandığı bölgeye gitti

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Ohio'da, 3 Şubat'ta çevre felaketine yol açan tren kazası sonrası bölgeye yaptığı ilk ziyaretini gerçekleştirerek enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Mücahit Oktay   | 24.02.2023
ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg, haftalar sonra tren kazasının yaşandığı bölgeye gitti

New York

East Palestine bölgesindeki kaza bölgesinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra basına konuşan Buttigieg, "Güvenlik konusunda çıtayı yükseltmek için elimizden gelen her şeyi yapmak için bu sürecin normal seyrinde ilerlemesini beklemeyeceğiz." dedi.

Demiryolu şirketi Norfolk Southern'ın ortaya çıkan felaketteki payına atıfta bulunan Ulaştırma Bakanı, "Demiryolu firmaları, her düzenleme yapmaya çalıştığımızda bizimle kavga etmeyi bırakmalılar." diye konuştu.

Buttigieg'in ziyareti, kimyasal atık taşıyan 150 vagonluk trenin East Palestine bölgesinde devrilerek büyük bir çevre felaketine yol açmasından 3 hafta sonra gerçekleşti.

Sosyal medyada, Buttigieg'in kaza mahalline gelmesinin, ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden sonra gerçekleştirmesi gündem olurken, yerel medya mensupları da Ulaştırma Bakanına ziyaretin zamanlamasıyla ilgili sorular yöneltti.

Buttigieg bu soruları, "sahada destek göstermekle güvenlik kurulunun erkenden liderliği ele geçirmesine izin vermek arasında doğru dengeyi kurmaya çalıştığını" söyleyerek yanıtladı.

Kazayla ilgili ön rapor yayımlanmıştı

Ulaştırma Bakanının ziyaretinden hemen önce, ABD Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazasıyla ilgili hazırladığı ön raporu paylaşmıştı.

NTSB raporunda, kazadan önce "trendeki bir vagonun tekerlek yatağında aşırı ısınmaya bağlı sorun gözlendiği" belirtilerek, kaza sonrası müdahale işlemlerinin de gözden geçirileceği kaydedilmişti.

Öte yandan 2024 seçimlerine adaylığını açıklayan Trump, 22 Şubat'ta, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazasını yerinde incelerken, mevcut hükümeti "ilk başta gerekli adımları atmamakla" suçlamıştı.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.




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