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Dünya, Dosya haber

Musullu yetkililer, kenti dünyaya yeniden bağlayacak projede daha fazla Türk şirketi görmeyi bekliyor

Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli duraklarından olan Musul’daki yetkililer, Türk şirketlerinin kentin kalkınmasında önemli katkıları olduğunu ve Musul'u yeniden dünyaya bağlayacak projede daha fazla Türk iş adamlarını görmek istediklerini belirtiyor..

Ali Makram Ghareeb  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Musullu yetkililer, kenti dünyaya yeniden bağlayacak projede daha fazla Türk şirketi görmeyi bekliyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Musul

Anadolu Ajansının (AA) "Kalkınma Yolu’nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin birinci bölümünde, AA muhabirine konuşan Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag, projenin kente katkıları ile Türk firmalarının Musul’un kalkınmasında oynadığı önemli rolü ve Türk iş adamlarından beklentilerini değerlendirdi.

"Kalkınma Yolu Projesi, kentin ekonomisini önemli seviyede yükseltecek”

Vali Dehil, Kalkınma Yolu Projesi'nin başta Irak olmak üzere Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri için stratejik öneme sahip bir proje olduğunu söyledi.

Bu büyük projeden aslan payının Musul'a düşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Dehil, projenin Irak sınırı içindeki kısmının yüzde 50'sinin Musul'da olmasının sevindirici olduğunu anlattı.

Kalkınma Yolu Projesi'yle Musul'da sanayi, ticari ve tarım alanlarında canlanma yaşanacağına inandığını vurgulayan Dehil, “Musul güzergahından geçecek yol üzerinde fabrika, iş yerleri ve istasyonların inşa edilmesi kentin ekonomisini önemli seviyede yükseltecek.'' diye konuştu.

"Musul'da Türk firmalarının kalitesini görmek istiyoruz”

Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm bölge ülkeleri için önemli olduğuna dikkati çeken Dehil, son yıllarda Musul'un kalkınmasında Türk şirketlerinin önemli emek verdiğini ve katkı sağladığını kaydetti.

Dehil, “Türkiye'nin de bu projeyi güçlü bir şekilde desteklemesinden oldukça memnunuz. Bu projeyle birlikte Musul'da Türk firmalarının kalitesini görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi'yle Türk şirket sayısının Irak'ta ve Musul'da artmasını isteyen Dehil, “Bize en yakın kentlerden biri Gaziantep'te, binin üzerinde firma var. Bunların büyük bir kısmını Musul'da görmek istiyoruz." dedi.

Dehil, Türkiye'nin sanayi ve tarım alanlarındaki deneyimlerine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, Kalkınma Yolu Projesi'yle Musul'da sanayi ve tarım alanlarında gelişmelerin temelinin atılacağına inandıklarını vurguladı.

"Bu uluslararası projeyle Irak ve özellikle Musul yeniden dünyaya bağlanacak”

Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag da Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın birçok kentinden geçmesinin ülkeye, özellikle ekonomi alanında önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Son yıllarda hızla kalkınan Musul için de bu projenin büyük ölçüde olumlu etki oluşturacağının altını çizen Debbag, “Bu uluslararası projeyle Irak ve özellikle Musul yeniden dünyaya bağlanacak.” dedi.

"Musullu iş adamları ile Türk iş adamları arasında ciddi bir güven işbirliği var”

Debbag, Musul Ticaret Odası çalışmalarının önceliklerinden birinin Irak-Türkiye ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, bunun da iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dayandığını hatırlattı.

Musullu iş adamları ile Türk iş adamları arasında ciddi bir işbirliği ve ticari anlaşmalar olduğunu söyleyen Debbag, şöyle konuştu:

“Özellikle Musullu iş adamları ile Türk iş adamları arasında ciddi bir güven işbirliği var. Musul Ticaret Odası olarak Türkiye'nin çeşitli ticaret odaları ile anlaşmalarımız var. Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Bartın ticaret odalarıyla ciddi anlaşmalar imzaladık. Türkiye'deki birçok alanda yapılan fuarlara katılıyoruz ve oldukça faydalanıyoruz.”

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