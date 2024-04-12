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Teknoloji, Dosya haber, Yapay zeka

MEB eğitimde "yapay zeka" kullanımını uluslararası alanda masaya yatıracak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitimde yapay zekanın kullanımına yönelik süreçleri değerlendirmek ve ulusal düzeyde yürütülecek çalışmaları belirlemek amacıyla "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu" düzenlenecek.

Selma Kasap  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
MEB eğitimde "yapay zeka" kullanımını uluslararası alanda masaya yatıracak

Ankara

AA'nın, "Yapay Zeka Çağına Doğru" başlıklı dosyasının üçüncü haberinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation işbirliği ile 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek "Girişimciler İçin Yapay Zeka Ekosistemi ve Eğitimde Yapay Zeka Çözümleri" konulu uluslararası forumun detaylarına yer verildi.

Foruma akademisyenler, girişimciler, politika yapıcılar, öğretmenler ve sektör temsilcileri ile diğer paydaşlar katılacak.

YEĞİTEK ve Cube Incubation, söz konusu forumla eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunda kamu ve özel sektör paydaşlarının işbirliğini artırmayı hedefliyor. Forum ile bu alandaki girişimcileri destekleyecek teşvik mekanizmalarının oluşturulması da amaçlanıyor.

Etkinlikte, genç girişimcilere yönelik yüz yüze ve çevrim içi girişimcilik ve teknoloji yönetimi eğitimleri de planlanıyor.

Sorun alanları belirlenecek

Forumda girişimciler, akademisyenler, politika yapıcılar ve öğretmenlerin eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunda sorun alanlarını belirlemeleri öngörülüyor. Girişimciler ve farklı paydaşlar bu sorun alanlarına, farklı bakış açılarıyla çözüm önerileri sunacaklar.

Eğitimde yapay zeka teknolojisinin kullanımına yönelik süreçlerin değerlendirileceği forumda, ulusal düzeyde yürütülmesi gereken çalışmalar belirlenecek. Ayrıca paydaşlarla beraber eğitimde yapay zekanın rolü tartışılacak.

Yapay zeka uygulamalarında işbirliğine gittiler

MEB YEĞİTEK ve Cube Incubation, eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunda düzenlenecek uluslararası forumda işbirliği yaptı.

YEĞİTEK tarafından ODTÜ Teknokent'te kurulan eğitim teknolojilerine yönelik yatırımların fark yaratan eğitim çıktılarına dönüşmesi amacıyla Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM), eğitim teknolojileri alanında girişimcileri desteklemeyi ve bu alandaki gelişmeleri yakından izleyerek paydaşlarla işbirliği yapmayı hedefliyor.

Cube Incubation ise Türkiye'nin ilk ve tek derin teknoloji odaklı kuluçka merkezi yapısıyla inovatif ve derin öğrenme teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimcilerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların ortak hedeflerde buluştuğu bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor.

Merkez tesisinde yapay zeka ve robotik alanlarıyla eğitim teknolojilerini birlikte ele alan, Cube Beyoğlu Uydu Tesisleri'nde ise VR ve simülasyon teknolojileri ile eğitimi harmanlayan girişimciler yer alıyor.

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