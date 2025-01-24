Asya ülkeleri ABD'nin Silikon Vadisi'ne kendi alternatiflerini üretiyor
Dünyada, ABD'deki teknoloji üretim ve geliştirme merkezi Silikon Vadisi'nden ilham alan örnekler, gelişmekte olan Asya kıtasında ön plana çıkarak küresel rekabet sahasında yerini güçlü biçimde alıyor.
Ankara
İkinci Dünya Savaşı'ndaki "gerilim" halinden doğan Silikon Vadileri yıllar içinde küresel çekişmenin yeni odağı haline geldi. ABD'nin California eyaletinde yer alan ve yüzlerce teknoloji devini bir arada bulunduran Silikon Vadisi'nin ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında geliştirdiği bilişim teknolojilerine kayıtsız kalmak istemeyen Asya merkezli güçler, kendi alternatiflerini üretiyor.
Gün geçtikçe gelişen "bilgi teknolojilerinin" yeni dünyanın çekişme alanı haline gelmesiyle, Asya kıtası başta olmak üzere birçok ülke "kendi kendine yetme" arayışının ötesine geçip rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor. Yeni merkezler kurarak başta ABD olmak üzere bu alanda yarım asırdan fazla tecrübesi olan ülkelere meydan okuyor.
AA muhabiri, "Dünyanın Dijital Cephanelikleri: Silikon Vadileri" başlıklı dosya haberinin 3'üncü ve son bölümünde, bu teknoloji merkezlerinin diğer örneklerinin yoğunlaştığı bir alternatif olarak ise Asya kıtasını ele aldı.
Dünyada Batı'nın teknolojisine alternatif arandığında gözler ilk olarak Çin'e çevriliyor.
Bu noktada ise kamu planlamasıyla teknoloji şirketlerini belirli konumda yoğunlaştırarak burada ekosistem oluşturmayı hedefleyen proje olan başkent Pekin'in Haydien ilçesindeki Congguansun akıllara geliyor.
Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından 1950'lerde teknoloji merkezi olarak kurulan Congguansun, 1980'lerde elektronik alanına yoğunlaştı.
Bölge bugün, Çin'in önde gelen bilişim ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra, aralarında Google, Intel, AMD, Oracle ve Sony'nin olduğu yabancı şirketler dahil 12 bin şirketin AR-GE merkezine ev sahipliği yapıyor.
Yalnızca bununla kalmayan Çin'de, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın kenti, teknoloji şirketlerinin yoğun olduğu bir yer olması nedeniyle zaman zaman "Çin'in Silikon Vadisi" olarak anılıyor.
Çinli telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, mikroçip imalatçısı Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC), elektrikli araç üreticisi BYD, orijinal elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve sosyal mesajlaşma ve platform uygulaması WeChat'in geliştiricisi Tencent gibi ülkenin en büyük teknoloji ve internet şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.
Japonya'nın Tsukuba Bilim Şehri'nde 20 bin kişi görevde
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında, Pasifik Okyanusu kıyısında, İbaraki eyaletindeki Tsukuba kentinde bulunan "Tsukuba Bilim Şehri", Tokyo yönetiminin bulduğu alternatif olarak göze çarpıyor.
Tokyo'daki aşırı kalabalığın önüne geçilmesi amacıyla ulusal bir proje olarak geliştirilen Tsukuba, içinde birçok araştırma enstitüsü ve yüksek standartlı eğitim kurumu barındırıyor.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Tsukuba Üniversitesi, "Tsukuba Bilim Şehri"ndeki ulusal ve yarı ulusal enstitü ve kurumların başında geliyor.
Kentteki araştırma kurumlarında kamu ve özel sektörden yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.
Hindistan'ın IT ihracatının yüzde 34'ten fazlası Bengaluru'dan
Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru kenti, yaklaşık 3 bin 500 bilgi teknolijileri (IT) şirketine ev sahipliği yaparak, ülkenin gelişen teknoloji üssü olarak göze çarpıyor.
Teknolojik gelişimleriyle göze çarpan Bengaluru, "Asya'nın ya da Hindistan'ın Silikon Vadisi" olarak anılıyor.
Hindistan Teknik Merkezi ve Continental Automotive Hindistan Başkanı Latha Chembrakalam, Hindistan'ın Silikon Vadisi olarak anılan Bengaluru'nun teknolojik gelişimine ilişkin AA muhabirine konuştu.
Bengaluru'da yaklaşık 80 teknoloji parkı olduğunu ve küresel IT firmalarının yaklaşık yüzde 80'inin burada ofisi bulunduğunu vurgulayan Chembrakalam, "Bengaluru, Hindistan'ın IT ihracatının yüzde 34'ten fazlasına katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden de Asya'nın Silikon Vadisi deniyor." ifadelerini kullandı.
Bu bağlamda, Bengaluru'nun yaklaşık 25 yıldır "yerleşmiş ve gelişen" bir ekosisteme sahip olduğunu kaydeden Chembrakalam, "Ortam oldukça elverişli, ekosistem harika ve birçok yetenekli çalışan var." dedi.
Hindistan, teknoloji üssünü hükümet stratejisine dönüştürdü
Kentin teknolojik gelişiminin 1990'lı yıllarda "doğal" olarak başladığını düşünen Chembrakalam, bu dönemde dijital servis ve danışmanlık hizmeti sunan Infosys ve bilişim teknolojisi alanında faaliyet gösteren Wipro gibi büyük Hint şirketlerin atağa geçtiğini söyledi.
Söz konusu şirketlerin diğerlerine bir "örnek" teşkil ettiğini belirten Chembrakalam, "(Kentin teknolojik gelişimi) muhtemelen rastgele başladı. Ancak bir süre sonra buranın bir IT merkezi olarak geliştirilmesi hükümet stratejisi haline geldi." dedi.
Bengaluru'yu küresel teknoloji merkezlerinden ayıranın "hükümet" faktörü olduğuna işaret eden Chembrakalam, "Burada yerleşik bir teknoloji ortamı ve çok iyi bir hükümet yapısı var. Hindistan, yatırımcıları buraya çekebilmek için birçok politika izliyor." diye konuştu.
Chembrakalam, "Karnataka Dijital Ekonomi Misyonu" başta olmak üzere hükümetin, bölgenin teknolojik gelişimini destekleyen çok sayıda projesi olduğunu ifade etti.
Bengaluru'da 'çok sayıda gurbetçi yetenek' yaşıyor
Chembrakalam ayrıca, Bengaluru ve ABD'nin Silikon Vadisi arasındaki farklılıklara ilişkin de konuştu.
Bu karşılaştırmayı yaparken iki ülkenin "gelişmiş ve gelişmekte olan" ülke kategorisinde olduğunun altını çizen Chembrakalam, "Ekonomik olarak ABD ve Hindistan'ın çok farklı olduğunu aklımızda bulundurmalıyız." diye konuştu.
Hindistan'ın altyapı olarak hala kat etmesi gereken bir yol olduğunu söyleyen Chembrakalam, öte yandan Bengaluru'nun çok sayıda uluslararası yetenek çektiğini de söyledi.
Bengaluru'da dünyanın dört bir yanından yetenek bulunabileceğini söyleyen Chembrakalam, "San Francisco ya da Şangay'la karşılaştırdığınızda çok fazla insan bulamayabilirsiniz ama (Bengaluru) kesinlikle çok fazla yetenek çekiyor." diye konuştu.
Çin'den, Güney Kore'den, Avrupa'dan ve ABD'den çok sayıda yabancının kentte yaşadığını dile getiren Chembrakalam, "Burada bu tür bir ekosistemde çalışabilmek için Bengaluru'da ev kuran çok sayıda gurbetçi görebilirsiniz." dedi.
Azalan beyin göçü
Yaklaşık 20 yıl önce kentin yetenekli mühendislerinin daha fazla fırsat için yurt dışını tercih ettiğini söyleyen Chembrakalam, son yıllarda bu durumun tersine dönmeye başladığını ifade etti.
Chembrakalam, beyin göçüne ilişkin şunları kaydetti:
"Ancak şimdi Hindistan'ın sahip olduğu fırsatlar, Hindistan'ın sağlayabileceği teknoloji türü ve Hindistan'da yüksek maaşlar kazanarak küresel işler de yapabilme imkanı göz önüne alındığında, bunun büyük ölçüde azaldığını düşünüyorum. Böylece insanlar Hindistan'dan çalışmanın rahatlığını yaşıyor, kozmopolit şehrin tadını çıkarıyor, aile ve çevre desteğine sahip oluyor ve yine de küresel kuralları uygulayabiliyor."
Yurt dışını tercih edecek kişilerin de bunu yalnızca sınırlı bir süreliğine seçtiğini söyleyen Chembrakalam, en nihayetinde bu kişilerin çoğunun ülkelerine geri döndüğünü söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.