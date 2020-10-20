Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,212.58
Altın
1,906.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İİT Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları İstişare Toplantısı'na video mesajla katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs, Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor

'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk, "Hastanın ateşi yükseliyor, sırtı ve göğsü ağrıyor, nefesi daralıyor. Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız." dedi.

Kadir Yıldız   | 20.10.2020
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız' Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından hiç düşünmeden hastaların yardımına koşan Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, gece gündüz demeden fedakarca görev yapıyor.

Kovid-19 hastalarının bulunduğu servis ve yoğun bakıma önlüklerinin üzerine tulum, üst üste maske, koruyucu siperlik, gözlük, eldiven, galoş, bone takarak tüm tedbirleri alıp giren sağlık personeli, hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Koruyucu kıyafet ve diğer ekipmanlar nedeniyle kısa sürede elbiseleri terle ıslanan sağlık çalışanları, görevlerini özveriyle sürdürüyor.

Her hastayla özenle ilgilenen personel, insanlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.

"Bu, cephede savaşmaya benziyor"

Cantürk, AA muhabirine, sağlık personelinin koronavirüsle mücadelede fedakarca çalıştığını söyledi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Cantürk, hastanede çalışan herkesin hastalara faydalı olmak için görev yaptığını belirtti.

Cantürk, bu durumun cephede savaşmaya benzediğini dile getirerek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını beklediklerini vurguladı.

Sağlıkçıların cansiperane mesai yaptığına dikkati çeken Cantürk, "İnsanlara hizmet etmek için cephede çalışan askerimize nasıl saygı duyuyorsak, cephede savaşan sağlık çalışanlarına da saygı duymak lazım. Koronavirüs servisleri hakikaten zor. Onları takdir ediyorum. Özellikle hemşire arkadaşlarımız birebir görev alıyor. Sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratmadan, onlara destek vermeliyiz." diye konuştu.

"Koronavirüs hafife alınmamalı"

Cantürk, insanların Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık kazanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemiyle alakalı olarak bazıları hafif geçirir, bazıları da ağır geçirebilir. Siz hafif geçirebilirsiniz ama bunu taşırsanız o insan ağır geçirebilir. Bunun vebali yüksektir. Koronavirüs hafife alınmamalı. Her can çok önemli. Burada insan hayatını korumak için çabalıyoruz. Bu hastalık ölüme neden olabiliyor. Yoğun bakımlarda bu hastaları yüz üstü yatırıyoruz. Bunun ne demek olduğunu ancak yaşayan bilir. Evinizde yatağınıza yatın, rahat uyumak için 40 defa şekil değiştiriyorsunuz. Kişi zorunlu olarak böyle yatıyor. Hastanın ateşi yükseliyor, sırtı ve göğsü ağrıyor, nefesi daralıyor. Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Siz bunu görmeyin, bu darlığı hissetmeyin. Bunu hissettiğinizde zaten iş işten geçiyor."

Koronavirüs servisleri ve yoğun bakımlarda hastalığa yakalanmış insanların zor süreçten geçtiğine işaret eden Cantürk, "Vatandaş ağzını kapatsın, burnunu da eliyle sıksın, ne kadar nefes almadan durabilecek. Bu hastalıkta aynı şeyi yaşıyorsunuz. Hastaya soruyorsunuz, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' Hasta konuşamıyor çünkü konuştukça öksürmesi gerekiyor. Basit bir öksürük hatırlayın, öksürmekten gece uyuyamazsınız. Hem nefes darlığınız var hem de öksürüyorsunuz. Bunun dışında bir de korku var. Sevdiğimiz doktor arkadaşımız koronavirüse yakalandı. Öyle bir korku haline giriyor ki eşine neler yapılacağını dikte ettiriyor. Hissedilen şey bu, sadece nefes darlığı değil, korku da vücutta hasar oluşturuyor. Yanına giren sağlık çalışanlarında da korku var." ifadelerini kullandı.

Cantürk, herkesin bu hastalığa yakalanabileceği uyarısında bulunarak, tedbirlere uymada hassasiyet beklediklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri

Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar

Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'

'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'