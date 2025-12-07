Dolar
logo
Politika, Doha Forum 2025

Dışişleri Bakanı Fidan'ın 23. Doha Forumu kapsamında temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar’ın başkenti Doha’daki 23. Doha Forumu kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Sümeyye Dilara Dinçer, Tuğba Altun  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan'ın 23. Doha Forumu kapsamında temasları sürüyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Doha'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, "8 Aralık Hürriyet Günü" vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede ikili konular ile bölgesel meseleler değerlendirildi ve 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili son durum ele alındı.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüşme

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.

Görüşmede, bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve enerji konuları ele alındı.

Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu kapsamında, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Lübnan Başbakanı Selam ile Doha'da görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüşme yaptı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki durum, Ukrayna'ya yönelik gelişmeler ve Sudan'daki iç savaş ele alındı.

