Dışişleri Bakanı Fidan'ın 23. Doha Forumu kapsamında temasları sürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar’ın başkenti Doha’daki 23. Doha Forumu kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Doha'da bir araya geldi.
Bakan Fidan, "8 Aralık Hürriyet Günü" vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
Görüşmede ikili konular ile bölgesel meseleler değerlendirildi ve 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili son durum ele alındı.
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüşme
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.
Görüşmede, bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve enerji konuları ele alındı.
Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu kapsamında, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Lübnan Başbakanı Selam ile Doha'da görüştüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüşme yaptı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki durum, Ukrayna'ya yönelik gelişmeler ve Sudan'daki iç savaş ele alındı.