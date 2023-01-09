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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Bestami Bodruk, Aydın Arik   | 09.01.2023
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor Fotoğraf: Bestami Bodruk - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1225'inci gününde devam ediyor.

Medya Platformu Derneği tarafından 7 Ocak'ta Nevşehir'de düzenlenen "1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi"ne katılan sanatçı, akademisyen ve gazeteciler ile kongre kurulu başkanı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, evlat nöbeti tutan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını heyete anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Açıkgöz, gazetecilere, kongre kurulu olarak amaçlarının Diyarbakır annelerinin haklı sesini tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirtti.

Ailelerin gece gündüz, yağmur çamur demeden 1225 gündür evlatlarının peşinde koştuğunu vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"1225 gündür annelerimiz burada evlatları için çırpınıyor. Niye HDP binası önünde duruyorlar? Çünkü HDP il binası eli kanlı PKK terör örgütünün taşeronluğunu yaptı. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin katkılarıyla annelerin sesini duyurmak, onlara destek olmak için buradayız."

Kongrenin koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık da kongrenin 3 sayfalık taslak sonucunu ailelerle paylaştı.

Bir aile daha eyleme katıldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mahmut Kaplan için gelen Kasım Kaplan da oturma eylemine dahil oldu.

Kaplan, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.


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