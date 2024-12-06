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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Osman Bilgin  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1922'nci gününde sürüyor.

Mardin'den 10 yıl önce dağa götürülen oğulları Hamdullah için Mazıdağı ilçesinden gelen anne Kamile ve baba Abdurrahman Karagöz de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Abdurrahman Karagöz, oğluna kavuşmak için eşi ile eyleme katıldığını söyledi.

Oğlundan 10 yıldır haber alamadığını ifade eden Karagöz, "Çocuğumu istiyorum. Oğlumuzun geri dönmesini istiyoruz." dedi.


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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

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