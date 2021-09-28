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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinden Anne Güzide Demir, oğluna kavuşmak istediğini ifade ederek, "Oğlum seni çok özledim. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Osman Bilgin   | 28.09.2021
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

 Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 757'nci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, 6 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Demir, oğluna kavuşmak istediğini ifade ederek, "HDP oğlumu kaçırıp götürdü. Oğlum seni çok özledim. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen ve oğlu Mikail için gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Erdinç, "HDP oğlumun elindeki kalemi kırdı, eline silah verdi. Oğlum seni bekliyorum." diye konuştu.


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