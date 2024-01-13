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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Aydın Arik  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1595'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip oturma eylemine katıldığını belirtti.

Terör örgütü PKK tarafından bir oğlunun öldürüldüğünü, bir oğlunun da dağa kaçırıldığını anlatan Çifçi, "HDP ve PKK evlatlarımızı vermeden bu kapıdan gitmeyeceğiz. Biz onlardan para, mülk istemiyoruz, 9 ay karnımızda taşıdığımız çocuklarımızı istiyoruz. Yeter artık, evlatlarımızı bize versinler. Evlatlarımızı dağda kurda kuşa yem etmesinler." dedi.

Anne Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının üniversitede okuduğu sırada 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladı için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini ifade eden Erdinç, "9 yıldır oğlumu arıyorum. HDP ile PKK oğlumu benden aldı. Oğlumun elindeki kalemi kırıp, onun yerine eline silah verdiler. Bugün askerlerimiz şehit oldu, bizim ciğerimiz yanıyor. Onlar da benim çocuklarım. Kanımın son damlasına kadar bu eylemden vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

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