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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Anne Solmaz Öğrünç: HDP oğlumu götürüp PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için evlat nöbetini kararlılıkla sürdürürken, anne Solmaz Öğrünç "HDP oğlumu götürüp, PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum" diye konuştu.

Ahmet Kaplan   | 26.11.2020
Anne Solmaz Öğrünç: HDP oğlumu götürüp PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum

Diyarbakir

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 451'inci gününde sürüyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

"HDP oğlumu götürüp, PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum." diyen Öğrünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Öğrünç, birçok ailenin teslim olan çocuklarına kavuştuğunu hatırlatarak, tüm annelerden destek beklediklerini ifade etti.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de ailelerin teslim olan çocuklarına kavuşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çifçi, kardeşinin de teslim olmasını istediklerini belirterek, "Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Sorumlu HDP'dir. HDP götürdü. İsterlerse geri de getirirler ama HDP istemiyor, getirmiyor. Ölene kadar burada oturacağım, gitmeyeceğim." diye konuştu.



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