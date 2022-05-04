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Gündem, Çevre

Susurluk'taki rengi siyaha dönen Simav Çayı'nda kirlilik sürüyor

Kütahya'nın Simav ilçesinden doğarak Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinden geçen Simav Çayı'ndaki kirlilik dikkati çekiyor.

Tarık Köse   | 04.05.2022
Susurluk'taki rengi siyaha dönen Simav Çayı'nda kirlilik sürüyor Fotoğraf: Tarık Köse / AA

Balıkesir

Geçtiği kentlerde farklı akarsulara bağlanarak Karacabey sahilinden suyu Marmara Denizi'ne ulaşan Simav Çayı'nın, Susurluk'taki Sultançayır mevkisinde rengi siyaha dönüyor.

Fabrika atıkları nedeniyle siyah renkte aktığı iddia edilen çayda, kirliliğin hakim olduğu görülüyor.

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir süredir yaptıkları incelemelerde sadece Marmara Denizi'nde değil, denizi besleyen çaylarda da kirliliğin olduğunu söyledi.

Kirliliğin dere ve çaylarda yaşayan canlıların hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu:

"Ağır metaller, denizdeki balıklar aracılığıyla insanlara da geçiyor. Bu ağır metaller, insanlarda kanser hastalığına yol açıyor. Doğanın ve çevrenin kirletilmesi, sanayi atıklarının tarımsal üretimden kaynaklanan kimyasal ilaçların ve aşırı miktarda kullanılan azot ve fosfatın drenaj yoluyla derelere, göllere ve denize ulaşması insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara neden oluyor, özellikle kanser hastalarının sayısı artıyor."

Balıkesir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki işletmelerde denetleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.


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