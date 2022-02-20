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Yaşam, Çevre

Samsun'da atıklar sıfırlandı, 319 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Samsun'da geri dönüştürülebilen atıkları toplayan büyükşehir belediyesi, 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 30 bin 105 ton değerlendirilebilir atık toplayarak ekonomiye kazandırdı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 20.02.2022
Samsun'da atıklar sıfırlandı, 319 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 787 ton kağıt ile de 319 bin ağaç kesilmekten kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıklar kaynağında ayrıştırıldı. Söz konusu çalışmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Toplam 11 birimi ile Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 30 bin 105 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı. Geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 787 ton kağıt ile 319 bin ağaç, 7 bin 37 ton plastik ile 18 bin metreküp petrol, 2 bin 865 ton cam ile 2 bin ton cam hammaddesi, 1411 ton metal ile bin 856 ton metal hammaddesi, 75 bin metreküp depolama alan tasarrufu ve 526 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehri imar ederken, çevreyi de ihmal etmediklerini vurguladı.

Demir, şunları kaydetti:

"Gelecek kuşakların üzerinde sorumluluğumuz var. Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermeden geleceğe daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir bünyemizdeki hizmet binalarımızda da çevreci bir felsefe ile duyarlılık gösteriyoruz. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek."

Demir, tüm hedeflerinin gelecek nesillere yemyeşil nefes alınabilir bir Samsun bırakmak olduğuna işaret etti.


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