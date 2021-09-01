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Gündem, Çevre

Kars'ta üretilen fidanlarla Doğu Anadolu Bölgesi ağaçlandırılıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Orman Fidan Şefliği ekiplerince yetiştirilen fidanlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ağaçsız alanlara dikiliyor.

Hüseyin Demirci   | 01.09.2021
Kars'ta üretilen fidanlarla Doğu Anadolu Bölgesi ağaçlandırılıyor

Kars

Sarıkamış Fidanlık Şefliği'ndeki 67 dekar alanda büyük emeklerle yıllık yetiştirilen sarıçam, huş, karaağaç, akasya, akçaağaç gibi 8 türden 1 milyon fidan, Kars başta olmak üzere Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Ağrı'daki arazileri yeşillendiriyor.

01.09.2021

Fidan dikim alanını da özenle koruyan orman müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sarıçam ormanlarını da gece gündüz gözetleyerek yangınlara karşı koruyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, ilçede 8 türden fidan ürettiklerini söyledi.

"Fidanlar, sosyal içerikli alanlarda da kullanılıyor"

En fazla üretimlerinin sarıçam olduğunu ifade eden Ayatay, "Üretilen fidanlarımızı programlarımızda bulunan ağaçlandırma sahalarımızda değerlendiriyoruz. Bunların dışında boylandırdığımız fidanları kamu kurumlarının ihtiyaçları, kendi ihtiyaçlarımız, sosyal içerikli alanlar, mezarlık ve cami çevrelerinin ağaçlandırılmasında kullanıyoruz." diye konuştu.

Ayatay, fidanlıkta yılda ortalama 1 milyona yakın fidan üretildiğini belirterek, üretimin dışında yılda 2,5 milyon fidanın da bakımını yaptıklarını dile getirdi.

Fidanlık işlerinin yürütülmesinde bakım, çapa, fidan ekimlerini de hizmet alımı şeklinde ihale yöntemiyle yaptıklarını anlatan Ayatay, şunları kaydetti:

"Bizim buradaki sahalardan temin ettiğimiz tohumları öncelikle Sarıkamış, Kars ihtiyaç olursa Ardahan'a gönderiyoruz. Dolayısıyla bölge müdürlüğümüzün sınırları içerisinde kullanıyoruz. İhtiyaç olması durumunda burada yetiştirdiğimiz tohumların, uyması şartıyla başka bölge müdürlüklerine, başka illere de tahsisi yapılabiliyor."

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