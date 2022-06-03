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Çevre

Hollanda kabarcık bariyeri tekniğiyle kanallardaki plastik atıkları geri dönüştürüyor

Amsterdam'daki bir kanalda hayata geçirilen büyük kabarcık bariyeri sayesinde kanallardaki plastik atıklar denize karışmadan toplanarak geri dönüştürülüyor.

Selman Aksünger   | 03.06.2022
Hollanda kabarcık bariyeri tekniğiyle kanallardaki plastik atıkları geri dönüştürüyor Fotoğraf: Selman Aksünger - AA

Amsterdam

Büyük Kabarcık Bariyeri Projesi'nin iletişim koordinatörü Judith de Waard, kanallardaki plastik atıkları yakalayan sisteme ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı olarak cevapladı.

Kanal boyunca uzanan bir borunun deliklerinden çıkan kabarcıkların kanal dibindeki plastikleri yüzeye doğru itmesiyle çalışan sistem plastik atıkların yüzde 86'sını yakalayabiliyor.

De Waard, bu teknikle kanal dibinden yüzeye kadar tüm plastik atıkları yakalayabildiklerini belirtti.

Kabarcıkların 1 milimetreden 1 metreye kadar farklı büyüklüklerdeki plastikleri yakalayabildiğini kaydeden De Waard, "Kabarcık Bariyeri, plastiklerin yanında bariyer sörf tahtası, televizyon sehpası gibi büyük şeyleri de yakaladı." bilgisini verdi.

Yüzeyde toplanan plastiklerin kanal duvarında yer alan kısımda biriktirilerek kanaldan çıkarıldığını aktaran De Waard, toplanan plastiklerin kar amacı gütmeyen ve denizleri korumayı hedefleyen çevre örgütü Plastik Çorba Vakfı tarafından incelendiğini ve dönüşüme hazırlandığını ifade etti.

De Waard, Kabarcık Bariyeri'ne yakalanan plastik atıklar üzerinde yapılan incelemelerle hangi atıkların ne şekilde kanallara ulaştığını tespit ederek dönüşüm ve sürdürebilirliğe katkı sunmak istediklerini bildirdi. 

Denizlerdeki plastik kirliliğin karadakilere nazaran çok daha tehlikeli olduğuna dikkati çeken De Waard, şunları aktardı:

"Kanallardaki plastik atıkların geri dönüşümünü evde toplanan plastik atıkların dönüşümüne nazaran çok daha zor. Bunun için gerekli finansman ve teknolojiyi bulmak kolay değil. Ancak, yine de denizlerdeki plastik kirliliğini engelleyen ve kanallardaki temizliğe katkı sunan küçük ölçekli bu projenin yarattığı etkinin göz ardı edilememesi gerekir."

Kanal ekosistemine zararsız

Projenin adındaki bariyer ifadesinin sadece plastik için geçerli olduğuna değinen De Waard, "Kabarcık Bariyeri teknolojisi kanal ekosistemine, biyoçeşitliliğine, balıklara ve diğer canlılara zarar vermediği gibi botların ve diğer taşıtların geçişini de engellemiyor." bilgisini verdi. 

De Waard, kabarcıkların sudaki oksijen oranını da yükselttiğini ve bu sayede daha sağlıklı bir kanal ekosistemi oluştuğunu bildirdi.

Amsterdam Belediyesi adına kanalların idaresinden sorumlu Waternet işletmesinin her yıl şehirdeki kanallardan 42 ton plastik topladığını ifade eden De Waard, "Bunların çoğu kanal yüzeyinde toplanan plastikler olurken, önemli miktarda plastik atık ise Kuzey Denizi'ne gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl Portekiz'de de uygulamaya başlayacak

Amsterdam'daki Westerdok kanalında pilot denemeleri yapılan projenin başarıya ulaşmasının ardından birçok kanalda uygulanması hedefleniyor. 

De Waard, Kabarcık Bariyeri teknolojisinin, önümüzdeki yıldan itibaren Hollanda'da iki yeni kanal ve Portekiz'in Porto şehrindeki bir kanalda daha uygulanmaya başlayacağını aktardı.

Projeye Avrupa dışından da ilgi olduğunu kaydeden De Waard, Güneydoğu Asya ülkelerinin bazılarıyla görüştüklerini ifade etti.

De Waard "Pratikte bu sistem hemen hemen bütün kanallarda uygulanabilir. Her kanalın kendi yapısına büyüklüğüne, derinliğine ve ekosistemine uygun olarak Kabarcık Bariyeri teknolojisi uyum sağlayabilir. Bu teknoloji bazı durumlarda çok pahalı olsa da kanallardaki plastiklerin yüzde 86'sını yakalama başarısıyla, maliyetini karşıladığı söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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