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Ekonomi, Çevre

Fukuşima planının balıkçılığa etkilerine karşı 260 milyon dolarlık fon kurulacak

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planının balıkçılığı olumsuz etkilemesine karşı 30 milyar yen (260 milyon dolar) bütçeli mali fon kuracak.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.11.2021
Fukuşima planının balıkçılığa etkilerine karşı 260 milyon dolarlık fon kurulacak

Japan

Japonya, kuzeydoğudaki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesinin bölgede oluşturabileceği ekonomik zararlara karşı önlem alacak.

Hükümet, atık suyun denize boşaltılması sonrası balıkçılık sektöründe oluşacak talep daralmaları dahil olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 30 milyar yen (260 milyon dolar) bütçeli mali fon kuracak.

Bu kapsamda satılmamış deniz ürünlerinin maliyetleri ve bu ürünlerin satışı gerçekleşene kadar depo masrafları karşılanmasının yanı sıra yerel balıkçılar yeni piyasalara yönlendirilecek.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı mali fona ilişkin finansal ödeneği, yıl sonuna dek meclisten geçmesi beklenen 2021 mali yılı ek bütçesine dahil etmeyi planlıyor.

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, Nisan 2021'de, 10 yıl önceki deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun, Pasifik Okyanusu'na salıverilmesi planını açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksindeki yaklaşık 1000 tanklık su depolama kapasitesini 2022 sonbaharında doldurması bekleniyor.

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