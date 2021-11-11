Dolar
9.91
Euro
11.34
Altın
1,862.69
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,625.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Çevre

BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow iklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Glasgow'da verilen iklim taahhütlerinin "ümit verdiğini ancak yeterli olmadığını" söyledi.

Betül Yürük   | 11.11.2021
BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow iklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

New York

Guterres, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden ve yarın sona erecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadele için, "herkesin güvertede olması gerek" ifadesini kullandı.

Hükümetlere yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması için adaptasyon ile gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere finansman sağlama konusunda tempoyu artırma çağrısı yapan Guterres, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefi için hızlı ve sürdürülebilir emisyon kesintileri gerektiğini belirtti.

"Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yeterli değil." diyen Guterres, "Her ülke, her şehir, her şirket, her finans kurumu, bugünden itibaren emisyonlarını radikal, güvenilir ve doğrulanabilir bir şekilde azaltmalı ve portföylerini karbondan arındırmalı." şeklinde konuştu.

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, Kovid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow iklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil

BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow iklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil

ABD ile Çin iklim konusunda anlaşma yaptı

BM: Belarus-Polonya göçmen krizi siyasileştirilmemeli

Sıfır emisyonlu araçlara geçiş için küresel mutabakat imzalandı

Sıfır emisyonlu araçlara geçiş için küresel mutabakat imzalandı
Gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı sözünü geciktirmesi 'hayal kırıklığı' yaratıyor

Gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı sözünü geciktirmesi 'hayal kırıklığı' yaratıyor
IRENA Direktörü La Camera: Türkiye yenilenebilir enerjideki potansiyelini değerlendirmeye devam etmeli

IRENA Direktörü La Camera: Türkiye yenilenebilir enerjideki potansiyelini değerlendirmeye devam etmeli