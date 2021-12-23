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Dünya, Çevre

Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor

Belçika, 2025 yılında ülkede faaliyet gösteren 7 nükleer reaktörü kapatmayı aynı zamanda yeni nükleer teknolojilere yatırım yapmayı planlıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 23.12.2021
Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika basınına göre, hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri, ülkenin enerji stratejisini ve nükleer santrallerin durumunu görüştü.

Müzakerelerde, Belçika'daki nükleer güç santrallerinin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi planında uzlaşıldı.

Nükleer santrallerin kapatılması sonucunda ortaya çıkan elektrik üretim açığı ise doğal gaz santralleri ile sağlanacak.

Aynı zamanda ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verilecek.

Yeni nesil küçük modüler nükleer reaktörlere de yatırım yapılacak.

Belçika Parlamentosu, 2003 yılında nükleer enerji kullanımına son vermeye ve faaliyet sürelerini dolduran reaktörleri devre dışı bırakmaya karar vermişti.

Ancak 2015 yılında ülkede elektrik kesintilerini önlemek için reaktörün faaliyet sürelerinin 10 yıl uzatılması planlandı. Bu doğrultuda reaktörlerin yenilenmesi için ilave mali kaynak aktarıldı.

Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

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