Dünya

Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılabilecek

Belçika Federal Parlamentosu, ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

Selen Valente Rasquinho  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılabilecek

Brüksel

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet halinde vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmekle yükümlü olacak.

Hakimlerin bu yönde karar vermemesi durumunda ise gerekçeli karar yazmaları gerekecek.

Daha önce yalnızca terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı suçlar gibi sınırlı alanlarda uygulanabilen vatandaşlıktan çıkarma yetkisinin, yeni yasayla birlikte kapsamı genişletilmiş oldu.

Yasa tasarısının bugün yürürlüğe girmesiyle uygulamanın nasıl şekilleneceği, yargı kararlarıyla netlik kazanacak.

