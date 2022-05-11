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Çevre

Avustralya: Bu yıl Büyük Mercan Resifi'nin yüzde 90'ında ağarma görüldü

Avustralya, bu yıl yapılan incelemelerde, Büyük Bariyer Resifi'nin kitlesel bir ağarma olayı ile tahrip olduğunu bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 11.05.2022
Avustralya: Bu yıl Büyük Mercan Resifi'nin yüzde 90'ında ağarma görüldü

Ankara

Avustralyalı bilim adamları, bu yıl incelenen Büyük Set Resifi mercanlarının yüzde 90’ından fazlasının tahrip olduğunu açıkladı.

Küresel ısınmanın neden olduğu tahribatın son 7 yılda dördüncü kez bu kadar geniş ve şiddetli olduğu aktarıldı.

Büyük Bariyer Resifi Yönetimi yetkilisi David Wachenfeld, kitlesel ağarma bulunduğunu ancak mercanların ölüm oranının düşük olduğunu vurguladı.

2020’de yürütülen çalışmaya benzer bir çalışmayla tahribatın giderilebileceğini belirten Wachenfeld, "Ağarmaya uğrayan mercanların çoğunun kurtarılacağına inanıyoruz." dedi.

Wachenfeld, 2016 ve 2017'deki ağarma olaylarının "yüksek seviyelerde mercan ölümlerine" yol açtığını dile getirdi.

Öte yandan, uzmanlar, El Nino hava olayının resifte görülen ağarmaya neden olabileceğinden şüpheleniyor.

2016 ve 2017'de kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.

Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.

Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

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