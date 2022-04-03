Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,483.50
BTC/USDT
46,232.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Antalya'da deniz kirliliğine karşı su kaynakları analiz ediliyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, "Bir yerde azot veya alüminyum fazlaysa bir araya gelip değerlendirme yapıp, önlemler için çalışıyoruz." dedi.

Hatice Özdemir Tosun   | 03.04.2022
Antalya'da deniz kirliliğine karşı su kaynakları analiz ediliyor

Antalya

Antalya Körfezi'nde müsilaj ve benzeri kirliliklerin oluşmaması için belli aralıklarla su kaynaklarından örnekler alınıp, analiz ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında su kaynaklarını tehdit edecek kirlilikleri engellemek amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Haluk Akdolun, ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan, ASAT Havza Koruma Şube Müdürü Mehmet Ulusoy, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan oluşan heyet, Kırkgöz, Arapsuyu ve çevresindeki su kaynaklarında gözlem yaptı.

Prof. Dr. Korun, Akdeniz'de müsilaj sorunu yaşanmaması için geçen yıl eylülden bu yana Antalya genelinde bulunan su kaynaklarında incelemeler yaptıklarını belirtti.

Belirledikleri istasyonlardan örnekler aldıklarını anlatan Korun, "Bu örnekler, laboratuvarlarda analiz ediliyor. Akdeniz Üniversitesi, ASAT ve Büyükşehir Belediyesinde görevli personel arkadaşlarla analizden çıkan sonuçları değerlendiriyoruz. Örnek verecek olursak bir yerde azot veya alüminyum fazlaysa bir araya gelip değerlendirme yapıp, önlemler için çalışıyoruz. Bu proje 3 yıl sürecek." ifadelerini kullandı.

Korun, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları değerlendirip, sonuçlarını ileriki süreçte kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti
Çin'de son 24 saatte 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı

Benzer haberler

Antalya'da deniz kirliliğine karşı su kaynakları analiz ediliyor

Antalya'da deniz kirliliğine karşı su kaynakları analiz ediliyor

Antalyalı aile, evlerinin kapısını Ukraynalı savaş mağdurlarına açtı

Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayi, bilim ve teknolojideki yerli ürünler sergilendi

Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu

Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu
İklim değişikliğiyle 'felaketler şiddetlenecek, sıklaşacak ve yaygınlaşacak' uyarısı

İklim değişikliğiyle 'felaketler şiddetlenecek, sıklaşacak ve yaygınlaşacak' uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'da 70 civarında vatandaşımız var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'da 70 civarında vatandaşımız var