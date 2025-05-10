Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,432.90
BTC/USDT
103,539.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlerbirliği taraftarları, takımlarının Trendyol Süper Lig’e yükselmesini Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde kutluyor. İstanbul Haramidere’de bir metrobüs önünde duran başka bir metrobüse çarptı
logo
Spor

Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'in final raundunda mücadele edecek

Türk golfçü Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'teki başarılı performansını sürdürdü.

Servet Tümer  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'in final raundunda mücadele edecek Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde sahaya çıkan 66 oyuncudan biri olan Leon Açıkalın, günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk gün par, ikinci gün -2 ve üçüncü gün de -2 oynayan 25 yaşındaki sporcu, toplamda 209 vuruşla (-4) turnuvanın yarınki final raunduna başlayacak.

Üçüncü raunt sonunda turnuvayı takip eden seyircilerin tezahürat ve alkışları arasında başarılı bir oyun gününü geride bırakan Leon Açıkalın, basın mensuplarına, hedefinin turnuvayı ilk 10'da tamamlayarak DP Dünya Turu'nun Belçika'da gerçekleştirilecek etabında oynama hakkı kazanmak olduğunu söyledi.

Leon Açıkalın, Türkiye'de bir ilke imza atmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Turkish Airlines Open'ı ilk 10'da tamamlama hedefini tekrarlayan Leon, "Böylece Avrupa'da bir sonraki tur etabında oynama hakkı kazanıyor olacağım. Bunun için bugün -5 ya da -6 ile sahayı tamamlamaya çalıştım. Ama umarım yarın bunu başarabilirim." diye konuştu.

Turnuva, yarın oynanacak final raundu ve ödül töreniyle son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinden memnun olduğunu bildirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: (Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplaması) Adım adım bu noktada bir ilerleme var
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Anneler Günü" mesajı
Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Benzer haberler

Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'in final raundunda mücadele edecek

Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'in final raundunda mücadele edecek

Obezite, Alzheimer riskini artırıyor

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek

Antalya 18 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor

Antalya 18 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor
"Muaythainin altın kızları" Korkmaz kardeşler, yeni başarılar için çalışıyor

"Muaythainin altın kızları" Korkmaz kardeşler, yeni başarılar için çalışıyor
Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası Antalya'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet