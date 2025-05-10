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Spor, Futbol

Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.

Mehmet Akif Parlak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

Gaziantep

Kulüpten "Teşekkürlerimizle Selçuk İnan" başlığıyla yapılan paylaşımda, yaklaşık 1,5 sezondur görevde bulunan İnan ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."

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