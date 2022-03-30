Dolar
14.64
Euro
16.35
Altın
1,935.92
ETH/USDT
3,376.30
BTC/USDT
47,241.00
BIST 100
2,227.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Çevre

AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor

AB Komisyonu, sürdürülebilir ürünlerin Birlik içerisinde norm haline getirilmesi, döngüsel iş modellerinin desteklenmesi ve yeşil ekonomiye olan geçişin sürdürülmesi amacıyla bir dizi yeni düzenlemeyi içeren bir teklif paketini sundu.

Gökhan Kurtaran   | 30.03.2022
AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor

Londra

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamında sunulan teklif paketiyle, AB pazarındaki “neredeyse tüm” fiziksel ürünlerin çevre konusunda daha özenli, daha döngüsel ve daha enerji verimli hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Birlik içerisinde tüketim ürünlerin yenilenmesi, bakımı ve geri dönüştürülmesinin daha kolay hale getirileceği belirtildi.

Teklif paketi ile Birlik içerisinde tüketim ürünlerinin "daha dayanıklı, güvenilir, yeniden kullanılabilir, güncellenebilir, onarılabilir, yenilenmesi ve geri dönüştürülmesi mümkün ve enerji açısından verimli" hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ayrıca 2030 yılına kadar AB pazarındaki tekstil ürünlerinin “uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir” olmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Rekabetçi, esnek ve yenilikçi bir tekstil sektöründe, üreticilerin değer zinciri boyunca ürünleri için atık hale geldiği zamanlar da dahil olmak üzere sorumluluk almaları gerekiyor.” ifadesine yer verildi.

AB Komisyonu açıklamasında, teklif paketi kapsamında şirketlerin bir ürünün ömrünü kısaltan özellikler, örneğin akıllı telefonların ve dizüstü bilgisayarların işlevselliğini zamanla durduran veya azaltan yazılımlar, hakkında tüketicilere bilgi vermek zorunda bırakılmasının planlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Yeşil Mutabakatı Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “Sürdürülebilir ürünlerin Avrupa pazarında norm haline gelmesini istiyoruz. Kullandığımız ürünlerin dayanıklı, güvenilir, tekrar kullanılabilir ve onarılabilir olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında kendi telefonunu eline alıp gösteren Timmersmans, "Sırf pili azaldığı için bir akıllı telefon işlevselliğini kaybetmemeli. Ben bu telefonu, tamamen sökecekleri bir yere gitmeden pilini bile değiştiremiyorum. Bunun öncesinde (telefonun pilini kendiniz) çıkarıp (yerine) başka bir tane takabilmelisiniz.” dedi.

Açıklamada AB Komisyonun “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamında sadece geçen yıl enerji maliyetlerinden 120 milyar avroluk tasarruf sağladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı
Sanofi'nin Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için onay başvurusunu yapıldı
BioNTech geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı
Aşılamayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebe sayısı düştü
Dünyada yaklaşık 405 milyon öğrenci hala Kovid-19 kapanmalarından etkileniyor

Benzer haberler

AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor

AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor

İngiltere, Ukrayna'da ateşkes sağlansa bile Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak

Bakan Kurum, EKO İKLİM Zirvesi'ne video konferans ile katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ısınma insanlık tarihindeki en ciddi meydan okumaların başında geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ısınma insanlık tarihindeki en ciddi meydan okumaların başında geliyor
Bakan Varank: Bir yıl içinde Türkiye’yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız

Bakan Varank: Bir yıl içinde Türkiye’yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız
EKO İKLİM Zirvesi başladı

EKO İKLİM Zirvesi başladı