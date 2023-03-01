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Teknoloji

YouTube İngiltere'de çocukların verilerini topladığı ve işlediği gerekçesiyle şikayet edildi

İngiltere'de bilgi ve veri hakları savunucusu Duncan McCann, 13 yaş altı çocukların izleme verilerini derleyip işlemesinin İngiltere'deki çocukların veri güvenliğini sağlayan yasaları çiğnediği gerekçesiyle YouTube'dan şikayetçi oldu.

Behlül Çetinkaya   | 01.03.2023
YouTube İngiltere'de çocukların verilerini topladığı ve işlediği gerekçesiyle şikayet edildi

Greater London

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, veri hakları savunucusu ve 3 çocuk babası McCann, İngiltere'de veri koruma, elektronik haberleşme ve iletişimde gizliliği sağlama, bu alanlarda düzenlemeler yapma görevlerini yürüten Enformasyon Komisyonu Ofisine konuya ilişkin resmi şikayette bulundu.

YouTube'un çocukların izlediği videolar, izledikleri yerler ve izledikleri cihazlarla ilgili verileri topladığını kaydeden McCann, çocukların aile üyelerinin kullandığı cihazlarla YouTube videoları izlediğini ve bu cihazlardaki bilgilerle birlikte çocukların verilerinin de toplandığını söyledi.

İngiltere'de 2020'de çıkarılan çocukların veri haklarının korunmasına ilişkin yasaya göre ilk şikayeti yapan McCann, yalnızca uygun şekilde onay veren yetişkinlere yönelik veri toplama ve işleme sisteminin kurulmasıyla YouTube'un hangi veriyi topladığından emin olunabileceğini de ifade etti.

"Çocuk haklarını ihlalden" 170 milyon dolar ceza almıştı

Her ne kadar YouTube, aileleri koruduğunu ve yetişkin hesaplarından izlense de çocuk içeriklerinin çocuklar tarafından izlendiği değerlendirmesini yapacağını açıklasa da ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2019'da, yasaları ihlal ederek "çocuklara yönelik izleme ve reklam satışı yaptığı" tespit edilen video paylaşım sitesini 170 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.

Bu cezanın ardından 13 yaş altı çocukların verilerinin ebeveyn onayı dışında toplandığı iddiasıyla çeşitli suçlamalar da yapılmıştı.

YouTube, bu iddiaları reddetse de 170 milyon dolarlık cezayı ödemişti.

Birleşik Krallık'ta telekomünikasyon, yayın ve posta düzenleme kurumu İletişim Ofisi'nin (Ofcom) 2021'de yaptığı çalışmaya göre ülkede yaşı 3 ila 17 arası olan çocukların yüzde 89'u YouTube videoları izliyor.

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