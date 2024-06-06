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Teknoloji

YouTube, ateşli silah içeren videolara ilişkin politikasını değiştiriyor

YouTube, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayan kullanıcıların erişimini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politikalarını değiştirme kararı aldı.

Salih Okuroğlu  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
YouTube, ateşli silah içeren videolara ilişkin politikasını değiştiriyor

Washington

Video paylaşım platformu Youtube'dan yapılan açıklamada, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayanların ulaşmasının önüne geçilmesi adına ateşli silah barındıran içeriklerin erişimine ilişkin değişikliğe gidildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşli silahların emniyetinin nasıl açıldığını gösteren tüm videoların yasaklanacağı belirtilerek, ev yapımı silah, otomatik silah ve susturucu gibi ateşli silah aksesuarlarını gösteren videoların da 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarla sınırlandırılacağı kaydedildi.

Ateş edip etmedikleri fark etmeksizin ateşli silah tutan kişilerin yer aldığı canlı yayınların yasaklanacağı vurgulanan açıklamada, bu tanıma video oyun içeriklerinin dahil olmadığı belirtildi.

Açıklamada, değişikliklerin 18 Haziran'da yürürlüğe gireceği kaydedilerek, içerik üreticileri ve kullanıcılara bahsedilen hususlara dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.​​​​​​​

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