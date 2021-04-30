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Bilim Teknoloji

Yeni keşfedilen 1 milyar yıllık mikro fosil kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabilir

İngiltere'de keşfedilen 1 milyar yıllık bir mikro fosilinin, kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabileceği iddia edildi.

Barış Kahraman   | 30.04.2021
Yeni keşfedilen 1 milyar yıllık mikro fosil kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabilir

Ankara

Bilim insanlarından oluşan bir ekibin keşfettiği fosilin, tek hücreli ile çok hücreli canlılar arasında karma yapıya sahip, eski çağlarda yaşayan bir organizmaya ait olabileceği sanılıyor.

İskoçya'nın batı kıyısında Loch Torridon Gölü'nün yatağından toplanan 1 milyar yıl öncesinden kalma taşların incelenmesi sonucu ortaya çıkarılan mikro fosillerin, olağanüstü şekilde korunmuş olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar Bicellum brasieri ismi verilen 30 mikro metreden daha küçük fosilin, birden çok yuvarlak hücreyi içine alan küre şeklinde olmanın yanı sıra dış çeperinin uzun sosis biçimli hücrelerle çevrili yapıya sahip olduğunu saptadı.

Farklı türde organizmaların yapısal özelliklerini barındıran mikro fosilin, hayvansal yaşamın nasıl ve nerede geliştiğine dair fikir verebileceği düşünülüyor.

Keşif ekibinden paleobiyolog Charles Wellman, keşfedilen fosilin özelliklerinin kayıtlarda daha önce hiç tanımlanmamış olduğunu vurgulayarak "Karmaşık çok hücreliliğin ve hayvanların kökeni, yeryüzünde yaşamın tarihinde en önemli iki olay olarak kabul ediliyor. Keşfimiz, her ikisine de yeni bir ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.


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