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Teknoloji, Yapay zeka

Yapay zekaya dair son gelişmeler "AI Tomorrow Summit 2025"te ele alınacak

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından 22-23 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek "AI Tomorrow Summit 2025"te yapay zekanın küresel ölçekteki dönüşümsel etkileri masaya yatırılacak.

Mert Davut  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Yapay zekaya dair son gelişmeler "AI Tomorrow Summit 2025"te ele alınacak

Ankara

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Geleceği Şekillendir" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye dair hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

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Zirvenin Türkiye'nin artık yapay zeka dönüşümüne ayak uyduran değil, dönüşüme yön verecek konumda olması için düzenlendiğine dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Türkiye'nin yapay zeka potansiyelini dünyaya göstermek için yaklaşık 6 ay önce çalışmalarına büyük bir heyecanla başladığımız, 6 farklı ülkeden 15 yabancı konuşmacının katılacağı zirveyi gerçekleştirmek için gün sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, yapay zekada oyunun dışında kalan değil, bizzat oyun kurucu olması gerektiğini vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Zirve, yapay zekanın bugün ve gelecekteki etkilerinin anlaşılması ve bu teknolojiyle daha iyi bir gelecek inşa etmek için nasıl kullanılabileceğinin tartışılması için eşsiz bir fırsat sunacak. Türkiye gibi yüzyılını devirmiş, iddialı bir ülke için yapay zeka yatırımlarının artık lüks olmadığı ortadadır. Yapay zeka, mizahi ve magazinsel bir konu değil Türkiye için stratejik bir gereksinimdir. Bu topraklar değişime ve dönüşüme uzak değildir."

Zirve çevrimiçi ortamda da takip edilebilecek

Veri analizinden depreme, eğitimden tarıma, ekonomiden savunmaya birçok sektörün yapay zekanın dönüşümsel etkisi altında olduğunu ifade eden Küçükşabanoğlu, zirvede alanında yetkin ve önemli pozisyonlarda görev yapan yabancı katılımcıların yer alacağına dikkati çekti.

Küçükşabanoğlu, zirvede 22 oturumda 70'den fazla kişinin konuşacağını bildirerek, "AIPA olarak, böyle uluslararası bir zirvenin düzenlenmesine öncülük ederek, ülkemizin bu etkinliğe ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Zirve, fiziksel katılımın yanı sıra 'www.aitomorrowsummit.com' internet adresinden kayıt yapılarak çevrimiçi de izlenebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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