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Teknoloji

Yapay zekanın geçmişten gelen iki habercisi; Cezeri ve da Vinci

Robotik alanındaki çalışmalarıyla yapay zeka mekanizmasının temellerini yüzyıllar önce attılar. Doğadan ilham aldıkları tasarım stratejileriyle yapay zeka devriminin mimarı oldular.

18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Yapay zekanın geçmişten gelen iki habercisi; Cezeri ve da Vinci

Peki, biri Doğu’dan biri Batı’dan gelen bu iki isim, bugün zeminini hazırladıkları mekanizma üzerine konuşsalar nasıl bir diyalog yaşanırdı?


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