Yapay zekanın geçmişten gelen iki habercisi; Cezeri ve da Vinci
Robotik alanındaki çalışmalarıyla yapay zeka mekanizmasının temellerini yüzyıllar önce attılar. Doğadan ilham aldıkları tasarım stratejileriyle yapay zeka devriminin mimarı oldular.
Peki, biri Doğu’dan biri Batı’dan gelen bu iki isim, bugün zeminini hazırladıkları mekanizma üzerine konuşsalar nasıl bir diyalog yaşanırdı?Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.