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Teknoloji

Yapay zeka aracı, bilim insanlarının yıllarını alan bakteri sorununu iki günde çözdü

Google'ın piyasaya sürdüğü "co-scientist" isimli yapay zeka aracının, mikrobiyologların 10 yılda cevap bulduğu bakteri sorununu iki günde çözdüğü belirtildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Yapay zeka aracı, bilim insanlarının yıllarını alan bakteri sorununu iki günde çözdü

İstanbul

BBC'nin haberine göre, Londra Imperial College Tıp Fakültesinden Profesör Jose Penades ve ekibi, 10 yıldır antibiyotiğe karşı dirençli "süper bakteriler" olarak bilinen bazı bakterilerin nasıl oluştuğu konusunu araştırıyordu.

Penades, araştırmaları sonucunda "süper bakterilerin" farklı virüslerden bir kuyruk oluşturduğu ve bu sayede canlılar arasında yayılabildikleri fikrine ulaştıklarını belirtti.

Fikrin araştırma ekibine özgü olduğunu ve açık kaynaklarda yayımlanmamış olduğunu aktaran Penades, araştırma konusunu Google'ın piyasaya sürdüğü yapay zeka aracı "co-scientist"e yönelttiklerini ve aracın bu sonuca iki günde ulaştığını kaydetti.

Penades, Google'a e-posta göndererek, kişisel bilgisayarına erişimleri olup olmadığını sorduğunu ve şirketten olumsuz yanıt aldığını aktardı.

Yapay zeka aracının kendi araştırmasını yalnızca taklit etmediğini, aynı zamanda hakkında hiç düşünmedikleri bir fikir sunduğunu belirten Penades, bu yeni fikir üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Penades, insanların yapay zekaya başlarda "korkuyla yaklaştığını" söyleyerek "Ancak düşündüğünüzde son derece güçlü bir araca sahip olduğunuzu görüyorsunuz. Bunun (yapay zeka) bilimi kesinlikle değiştireceğini hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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