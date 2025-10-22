Yandex "Ads Boost"u Türkiye'de devreye aldı
Yandex Türkiye, mobil uygulama ve oyun geliştiricilerine yönelik bütünleşik reklam ve analiz çözümü "Yandex Ads Boost"u Türkiye'de kullanıma sundu.
İstanbul
Geliştiricilerin hem yerel hem de küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmanın ve gelirlerini artırmanın hedeflendiği yeni platform, analiz ve uygulama içi gelirleştirme araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek, geliştiricilerin büyüme süreçlerini uçtan uca yönetmelerine olanak tanıyor.
Yandex Ads Boost, 600 binden fazla reklamveren ve 60'tan fazla talep tarafı platformunu içeren küresel reklam ağı sayesinde projelerin daha geniş kitlelere ulaşması, gelirlerini artırması ve marka güvenliği teknolojilerini merkezine alarak düzenli gelir akışlarını sürdürmesini sağlıyor.
AppMetrica altyapısıyla desteklenen platform, teknoloji, ürün geliştirme, büyüme ve pazarlama ekiplerine kapsamlı veri analizi ve kullanıcı davranışı takibi imkanı sunuyor.
Platform sayesinde geliştiriciler, uygulamanın teknik durumunu anlık olarak izleyebiliyor, farklı reklam formatları ve yerleşimlerinin ürün performansına etkisini değerlendirebiliyor.
Kullanıcılar ayrıca elde tutma oranı, yaşam boyu değer, dönüşüm hunileri, hedef kitle verileri ve gelir analizleri gibi temel performans metriklerine de erişim sağlıyor.
Platformun yakın zamanda kullanıcı kazanımı ve uygulama içi satın almalarla ilgili yeni araçlar sunarak, mobil geliştiriciler için daha kapsamlı ve kullanıcı dostu bir büyüme ekosistemi haline gelmesi hedefleniyor.
Yandex Ads Türkiye Müdürü Veronika Zueva, AA muhabirine, uygulama yönetimi için geliştirilen Yandex Ads Boost'un, pazarlama ekipleri, ürün yöneticileri ve büyüme uzmanlarını ortak bir veri paneli altında buluşturduğunu söyledi. Zueva, platformun özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Birincisi, 60'tan fazla talep tarafı platformunu, 600 binden fazla reklamvereni ve halihazırda ekosistemimizden yararlanan yaklaşık 30 bin mobil uygulamayı kapsayan geniş bir Yandex reklam ağına sahibiz. İkincisi, geliştiricilerin reklam gelir yönetimini, analitiği ve aracılığı tek merkezden yönetebildiği, kullanıcı dostu bir arayüz sunuyoruz. Bu yapı, tüm süreci çok daha sade ve verimli hale getiriyor."
Özellikle yeni başlayanlar veya küçük ölçekli kullanıcılar için platformu denemeyi de kolaylaştırdıklarını dile getiren Zueva, geliştiricilerin platformu kolayca deneyimleyip değerini hızlı şekilde görebilmeleri için çok sayıda temel ve özel olayı ücretsiz olarak sunduklarını ifade etti.
Zueva, "Geliştiricilerin platformu kolayca denemelerini sağlamak amacıyla geniş bir yelpazedeki temel ve özel etkinliklerle reklam gelirleştirme ve derin ürün ile pazarlama analitikleri ücretsiz olarak sunulacak, ayrıca genişletme imkanı da bulunacak." diye konuştu.
"Türkiye, uygulama indirme sayısında dünya genelinde 8. sırada yer alıyor"
Zueva, Türkiye pazarında önemli bir büyüme potansiyeli gördüklerini vurgulayarak şunları söyledi:
"Türkiye'ye önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. Ülkede mobil cihaz penetrasyonu yaklaşık yüzde 80 seviyesinde ve internet penetrasyonu daha da yüksek. Türkiye, uygulama indirme sayısında dünya genelinde 8. sırada yer alıyor. Bu da ülkenin dijital alandaki güçlü büyümesini açıkça ortaya koyuyor. Bu pazarda büyük bir potansiyel görüyoruz ve burada büyümeye devam etmekten heyecan duyuyoruz."
Platforma yakın zamanda "kullanıcı kazanımı özelliği" ekleyeceklerini belirten Zueva, "Bu sayede mobil uygulama yayıncılarımız, bizim desteğimizle yeni kullanıcılar çekebilecek." dedi.