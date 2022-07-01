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Teknoloji

Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu gökyüzü gözlem etkinliklerinin yeni durağı, 3-5 Temmuz'da Van olacak.

Göksel Yıldırım   | 01.07.2022
Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklamasına göre, TÜBİTAK’ın gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır Zerzevan Kalesi'nin ardından Van'da yapılacak. Van Gölü kıyısında 3-5 Temmuz'da düzenlenecek etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının buluşma noktası olacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar ve gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 3 gün boyunca 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı olacak.

Etkinlik, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 3 Temmuz'da açılışı yapılacak etkinliğe, Van Valisi Dr. Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile astronomiye meraklı binin üzerinde genç aileleriyle katılacak.

Birçok etkinlik düzenlenecek

Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Açılışın ardından Pelin Çift'in moderatörlüğünde Doç. Dr. Selçuk Topal, "Geçmişten Geleceğe Uzay" başlıklı söyleşide tarih boyunca uzaya merakı anlatacak.

Etkinlikte 4 Temmuz'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan "Aynalardaki Yıldızlar" sunumuyla insanlarının evreni keşfetme çabasına ilişkin bilgi verecek. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren de "Uygarlıklar Arası Astronom" başlıklı sunumuyla astronomi biliminin ilk çağlardan bugüne gelişimine ışık tutacak.

Uzayla ilgili söyleşilerin düzenleneceği etkinlik boyunca bilim insanları, öte gezegenler, ışık kirliliği, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara merak edilen konularda sunumlar yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen "TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Diyarbakır ile Van'ın ardından 22-24 Temmuz'da Erzurum'da ve 18-21 Ağustos'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

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