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Teknoloji

Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor

Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbelerinin gerçek hayattaki fiziki hareketlere yakın olduğu ve dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuştuğu belirlendi.

Irmak Akcan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor

Ankara

Şiamın Üniversitesi, Lille Üniversitesi gibi birçok Çin ve Fransız kurum ve kuruluşun ortaklığında yapılan incelemede, Vincent van Gogh'un tablosunda dünyadaki fiziki yasaları başarıyla taklit ettiği görüldü.

Tablodaki 14 sarmal yapıyı inceleyen araştırmacılar, "Yıldızlı Gece"deki fırça darbelerinin Kolmogorov türbülans teorisi ile uyuştuğu ve fırça darbelerinin konumları ve parlaklık oranlarının tabloda türbülans hareketlerini resmettiği ortaya kondu.

Araştırmacılar, tablodaki fırça darbelerinin, şekil, enerji ve boyut olarak normalde çıplak gözle gözlemlenemeyecek atmosferik özellikleri taklit ettiğini belirtti.

Tablonun Batchelor ölçeğine de uyduğunu belirten araştırmacılar, tablodaki parlaklık oranlarının bu ölçekle doğru orantılı olduğunu kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Şidi Huang, Vincent van Gogh'un tablosunda türbülansı "tam olarak doğru bir şekilde" resmetmesinin sanatçının bulutları ve atmosferi incelemesinden kaynaklanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, "AIP Publishing"in "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.

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